Perugia, tre persone uccise a colpi di fucile: il giallo

Perugia, tre persone trovate morte in un casolare a Fratticiola Selvatica in provincia di Perugia. Per gli investigatori si tratta di omicidio-sucidio

Una scena da film horror quella che si sono trovati davanti gli investigatori. A terra un uomo, la moglie e la figlia. Ancora non è chiaro chi sia stato a sparare ma da un primo esame dei cadaveri, vista i colpi sarebbero stati sparati dall'uomo che poi si sarebbe suicidato sparandosi sotto al mento.

Sul posto la squadra mobile e la scientifica. Il casolare è in una zona di campagna piuttosto isolata. Raggiungibile da una stretta strada bianca. Ora gli inquirenti stanno ascoltando i familiari delle vittime e i vicini di casa. Le vittime sono un uomo di 65 anni, una donna di 60 e la figlia di 40. Al momento la pista che stanno seguendo i poliziotti è quella della strage in ambito familiare sulla quale devono ora far luce gli investigatori coordinati dalla Procura del capoluogo umbro.

L'allarme è stato dato da un uomo che ha sentito la raffica di spari. Sul posto è intevenuta una volante della Questura e i mezzi di soccorso. Quando l’ambulanza e l’auto medica del 118 sono arrivati sul posto non c’era più nulla da fare, il personale sanitario non ha potuto che certificare la morte delle tre persone.