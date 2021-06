Ponte Morandi, pronte richieste di rinvio a giudizio: 10 posizioni stralciate

Dopo tre anni dal crollo del Ponte Morandi, dove nell'estate del 2018 persero la vita ben 43 persone, sono pronte le richieste di rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta. Nelle prossime ore la Procura invierà al gup gli atti per fissare l'udienza. A quanto si apprende sarebbero una decina le posizioni stralciate, rispetto ai 69 indagati citati nell'avviso di chiusura indagini di aprile scorso. L'udienza potrebbe tenersi entro l'estate e fisserà l'eventuale inizio del processo, atteso in autunno. L'inchiesta della procura ligure è durata quasi tre anni e vede coinvolti, a vario titolo, ex manager e dirigenti di Autostrade per l'Italia, di Spea e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le accuse sono, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo, crollo doloso, omicidio stradale, falso e attentato alla sicurezza dei trasporti.