Portaerei Usa contro un cargo battente bandiera panamense in acque egiziane

La portaerei USS Harry S.Truman si è scontrata con una nave mercantile nel Mediterraneo, lo annuncia la Marina statunitense. La collisione della nave da guerra con la Besiktas-M è avvenuta mercoledì sera intorno alle 23:46 ora locale, mentre la portaerei stava operando vicino a Port Said in Egitto, ha dichiarato il portavoce della Sesta Flotta Usa, il comandante Timothy Gorman.

"La collisione non ha messo in pericolo la Harry S. Truman (CVN 75) e non ci sono notizie di allagamenti o feriti. Gli impianti di propulsione non sono stati danneggiati e sono in condizioni stabili e sicure", ha dichiarato Gorman, aggiungendo che l'incidente è oggetto di indagine.

Il mercantile era in uscita da Suez

La dichiarazione non menziona le condizioni del Besiktas-M dopo la collisione. I siti web di navigazione riportavano che il mercantile era una nave portarinfuse battente bandiera panamense appena uscita dal canale di Suez

E' l'ammiraglia della USS Harry S. Truman Carrier Strike Group

La portaerei, con il suo Carrier Air Wing (CVW) 1 con nove squadroni di aviazione imbarcati, è l'ammiraglia dell'USS Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG) composto dal Destroyer Squadron (DESRON) 28; dall'incrociatore lanciamissili di classe Ticonderoga, USS Gettysburg (CG 64); e da due cacciatorpediniere lanciamissili di classe Arleigh Burke, USS Stout (DDG 55) e USS Jason Dunham (DDG 109), entrati nell'area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (USCENTCOM).

Il secondo incidente della Truman

Gli Stati Uniti schierano portaerei in tutto il mondo. A dicembre, due piloti della Marina statunitense si sono espulsi in sicurezza dopo che l'aereo da guerra F/A-18 che stavano pilotando dalla Truman è stato abbattuto per errore sul Mar Rosso dal 'fuoco amico' di un incrociatore missilistico Usa.