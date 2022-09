Poste Italiane: da oggi cambiano le regole per multe e atti giudiziari

Il digitale sostituisce il cartaceo per una Posta più "Eco"

Cambiano le regole per multe e atti giudiziari della PA. Poste italiane manderà la notifica digitale. Addio quindi alle raccomandate cartacee e alle file alla posta. Le multe, gli atti e i documenti della PA saranno presto messi a disposizione in modalità telematica sulla piattaforma digitale. Piattaforma che sarà gestita da PagoPa, ma la società controllata dal ministero dell’Economia ha deciso però di affidare la realizzazione della piattaforma a Poste Italiane, come riporta firstonline.info.

Poste manderà la notifica digitale in caso di comunicazioni da parte di PA. Multe e atti giudiziari saranno quindi disponibili in modalità digitale. PagoPa ha affidato la realizzazione della piattaforma per le notifiche a Poste Italiane. La convenzione tra i due gruppi deve essere ancora definita nei dettagli. Poste Italiane comunque ha già iniziato a lavorare alla piattaforma tecnologica che consentirà tra poco la notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.

La consegna delle multe quindi avviene al domicilio digitale del cittadino che corrisponde a un servizio di Posta elettronica certificata (Pec) ma anche a un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido avente valore legale che può essere creato sulla stessa piattaforma con Spid o Cie (Carta di identità elettronica) sul portale dell’Anagrafe unica oppure direttamente agli uffici del comune di residenza. La piattaforma sarà anche dotata di un cassetto digitale, dove saranno archiviati tutti gli atti ricevuti dal cittadino, senza dover più conservare le ricevute, come spiega Il Messaggero.