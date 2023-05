Prato, ex di Martina Mucci alla nuova compagna: "Ti spacco i denti pure a te"

Prato, l'ex di Martina: "L'ho scassata per bene, le ho strappato i capelli"

Non solo Martina Mucci, l'ex fidanzato e mandante del pestaggio ha avuto atteggiamenti violenti simili anche con l'attuale compagna, gli inquirenti lo stavano intercettando dopo l'agguato alla cameriera di Prato e così hanno scoperto tutto. È la sera del 16 aprile scorso. Le microspie - si legge sul Corriere della Sera - piazzate sulla Bmw di Emiliano Laurini intercettano tutto questo e gli inquirenti ascoltano in diretta il rumore delle botte, i lamenti. Annotano particolari tipo: "Dopo aver ricevuto un pesante colpo al viso lei parla male, in seguito si capirà che ha le unghie rotte"; "lei urla in sottofondo"; "Laurini l’aggredisce di nuovo: "chiudi questo sportello o ti do una tromba nel muso"; "la voce di lei è spaventata"; "sospira per il dolore". E avanti così, "con accanimento insensato e inaccettabile", dirà l’ordinanza che l’ha mandato in carcere. La notte fra il 20 e il 21 aprile la fidanzata di Laurini è di nuovo sotto attacco, dopo le botte nella Bmw.

Stavolta - prosegue il Corriere - finisce in ospedale con fratture scomposte a due costole. Mentre la porta al pronto soccorso lui la istruisce: "La caduta dalle scale è la stronzata che dice chi ha preso le botte in casa". Lei sta malissimo, ha un filo di voce: "Dico che il cane mi ha fatto perdere l’equilibrio e sono andata a sbattere". Lui: "E gli vuoi dire a casa mia? (...) Ma c’ho 72 mila denunce! E vabbè, mi vuoi far arrestare, vero? (...) Gli dici: so’ cascata oggi pomeriggio, ora mi veniva da piangere dal dolore (...) (...) questi lo capiscono che è una violenza domestica". "Ti spacco i denti pure a te", l'ennesima minaccia prima di essere arrestato.