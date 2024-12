Malore per Pregliasco, il virologo ad Affari: "Ho avuto uno sbalzo di pressione e una leggera tachicardia, ma sono già in piedi"

Fabrizio Pregliasco, il virologo ha avuto un malore ed è stato trasportato per accertamenti al San Raffaele. Ad Affaritaliani.it spiega: "Uno sbalzo di pressione ma ora mi stanno facendo il pit-stop"

Il virologo più importante d'Italia, Fabrizio Pregliasco, è stato trasportato in ospedale - al San Raffaele - dopo aver avuto un malore. Ad Affaritaliani.it spiega che cosa ha avuto e tranquillizza tutti: "Sto già in piedi".

Professor Pregliasco, prima di tutto come sta?

"Bene, ho avuto un piccolo sbalzo di pressione e una leggera tachicardia e per accertamenti mi hanno trattenuto qui al San Raffaele".

Tutto qui?

"No, guardi le confido che ho scoperto che al San Raffaele si mangia meglio che al Galeazzi dove lavoro (ride, ndr). Scherzi a parte, mi stanno rivoltando come un calzino per esser tranquilli che non ci siano problemi ma al momento tutti i test sono positivi".

Ci ha fatto preoccupare....

"Esagerati.... sto bene e sto già in piedi. A volte serve fare un pit-stop per controllare la macchina. Ecco sto facendo esattamente questo ma non c'è da allarmarsi...".

Ma cosa è successo?

"Ho avuto un mancamento e sono caduto, ora andrà fatta una valutazione e poi una giusta terapia ma ripeto non c'è nulla di grave".