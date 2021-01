Previsioni meteo: neve in collina. Incursione di super freddo dal Polo Nord

Previsioni meteo? Nei prossimi giorni non ci sarà da annoiarsi. Prepariamoci ad avere di nuovo piogge, neve e super freddo. E poi a fine gennaio una sorpresa...

L'analisi de ilmeteo.it parte da Lunedì 25: al mattino avremo un po' di instabilità al Nord Est con deboli piogge e nevicate sulle Alpi. Poi, il passaggio dell'ennesimo vortice ciclonico, provocherà ulteriori rovesci anche sotto forma temporalesca, in particolare su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ma col passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche il Sud, con temporali accompagnati da furiose raffiche di Libeccio su Campania e Calabria. Qualche piovasco non è peraltro da escludere pure su Basilicata e Puglia. La neve cadrà sulle zone interne appenniniche del Centro Sud inizialmente oltre gli 8/900 metri di quota, in calo poi verso sera fino a quote collinari specie sul versante adriatico.

Tra martedì 26 e mercoledì 27 l'irruzione di aria gelida in quota, in discesa dal Polo Nord, determinerà un crollo delle temperature con il gelo che si farà sentire durante la notte e al primo mattino con punte minime fin verso i -4°C sulle pianure del Nord e valori prossimi agli zero gradi anche in città come Firenze, Roma, Ancona e Napoli. Il tempo si manterrà soleggiato da Nord a Sud, salvo per locali piogge tra Calabria e Sicilia.

Giovedì 28 un rapido peggioramento del tempo potrebbe di nuovo interessare il Centro-Sud, con piogge e rovesci. Da Venerdì 29 una massa d'aria piuttosto mite dal Nord Africa dovrebbe far aumentare sensibilmente le temperature proprio durante i cosiddetti "giorni della merla", che dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno

Infine, una sorpresa di fine gennaio: da sabato 30, potrebbe aprirsi un periodo decisamente più freddo e movimentato con l'arrivo di un impulso molto freddo in discesa dal Polo Nord.