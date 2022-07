AstroSamantha: prima passeggiata spaziale per l'astronauta italiana

AstroSamantha: prima donna europea a fare una passeggiata spaziale

Continua a farci sognare AstroSamantha, che si lancerà in una nuova avventura, cimentandosi in una passeggiata spaziale. Anche in quest’impresa la Cristoforetti alza l’asticella: domani riporterà infatti il primato di unica donna europea ad aver condotto una passeggiata spaziale.



Non sarà però la sola ad uscire, Giovedì 21 Luglio, dalla Stazione Spaziale Internazionale: la accompagnerà infatti il cosmonauta Oleg Artemyev, che indosserà una tuta a strisce rosse, AstroSamantha sarà invece riconoscibile da quelle blu.



Diverse le mansioni che vedranno coinvolti i due astronauti, nell’attività extraveicolare di domani: dall’installazione di piattaforme e dell’adattatore di una workstation, al lancio di dieci nano satelliti, progettati per raccogliere dati radio-elettronici.



Non è però finita qui. Quella di domani sarà infatti solo la prima di tante passeggiate nello spazio, che si prospettano numerose in futuro, grazie al supporto di un braccio telescopico, istallato da Zarya a Poisk.



L’European Robotic Arm e gli ingegneri dell’ESA nella sede belga di Estec seguiranno attentamente i vari momenti della passeggiata spaziale di Cristoforetti e Artemyev, per accertare il funzionamento e l’efficacia delle macchine automatizzate, sperimentate domani nel sistema orbitale.