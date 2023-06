Processo Saviano, Paola Belloni in aula. La compagna di Schlein si schiera

Processo Saviano, la mossa politica della compagna di Elly Schlein

La compagna di Schlein ha scelto di fare la sua prima uscita pubblica. Sarà in tribunale per sostenere Roberto Saviano che deve difendersi dalle accuse di diffamazione ai danni della premier Meloni. Per Paola Belloni - si legge su La Stampa - la prima comparsa in pubblico rappresenta anche un atto politico, una scelta di campo. La convocazione, per quella che è la quarta udienza, è per le 14.30 nell'aula 13 del tribunale di Roma, sezione penale. Il processo lo vede imputato per aver detto "bastardi" a Meloni e Salvini durante una puntata di Piazzapulita su La7, nel dicembre 2020. Lo disse dopo che in trasmissione era stata mostrata un’intervista a una donna migrante il cui figlio Youssef, sei mesi, era annegato in seguito al ribaltamento della barca su cui viaggiavano. Meloni querelò, Salvini no.