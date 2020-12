Professioni e lavoro: a Moretta (Commercialisti) il Premio "Napoli c'è"

Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Vincenzo Moretta è tra i vincitori del premio “Napoli c’è”, la manifestazione promossa da Rogiosi Editore e da L’Espresso Napoletano giunta alla sedicesima edizione.

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento così importante -ha detto il numero uno dei commercialisti partenopei- di cui ringrazio il promotore Rosario Bianco. Si tratta di un premio che coinvolge tante personalità della nostra città ed è un segno di come a Napoli si possa fare tanto promuovendo sinergie ad ogni livello”.

Il presidente Moretta è stato premiato “per essere esempio di laboriosità e rigore professionale e per essersi approcciato alla vita lavorativa sempre con competenza e serietà; per aver messo al primo posto l’etica in tutte le sue scelte in campo professionale, sia da Presidente dei commercialisti napoletani, sia in tutti gli altri ruoli che ha rivestito e che rivestirà con la consueta autorevolezza, compostezza e disponibilità verso gli altri, valori che contraddistinguono il suo essere napoletano”.