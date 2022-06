Publicis per Heineken crea The Closer, l’apribottiglie hi-tech

Arriva l'apribottiglie hi-tech creato da Publicis per Heineken

Da Bevi responsabilmente a Lavora responsabilmente. Ecco, la campagna globale, firmata da Publicis Worldwide, per Heineken che affronta il crescente squilibrio tra vita e lavoro con The Closer, un apribottiglie connesso capace di chiudere immediatamente tutte le app di lavoro quando viene aperta una bottiglia di Heineken.

The Closer nasce per ricordare il potere di ciascuno di chiudere la giornata giornata lavorativa. Bram Westenbrink, Global Head Heineken Brand, dichiara: “Abbiamo sempre sostenuto i momenti di condivisione con gli altri, e oggi che i confini tra lavoro e tempo personale stanno sfumando, vogliamo stimolare il dibattito sull’importanza di resistere alle pressioni della società, incoraggiando le persone a ridefinire le loro priorità”.

L’apribottiglie magico sarà svelato nel corso di un evento in Usa l’8 giugno, poi sarà disponibile anche in altri mercati e contestualmente sarà lanciato un Closer Calendario che in teoria dovrebbe impedire ai colleghi di programmare riunioni oltre l’orario di lavoro: i primi a utilizzarlo saranno ricompensati con una birra.

Una provocazione in forma di oggetto hi-tech: Bruno Bertelli, Global Chief Creative Officer di Publicis Worldwide, parla così The Closer: “Le persone continuano a sentirsi obbligate a lavorare sempre, dimenticando che disconnettersi è un’opzione. The Closer non è solo tecnologia, è una provocazione sociale per aiutare le persone a capire che la pressione a lavorare costantemente sta diventando un po’ ridicola e che tutti abbiamo il potere di disconnetterci e tornare a uscire con gli amici”.

Inoltre, con questo soggetto, Heineken lancia anche una nuova piattaforma di comunicazione, For a Fresher World, con cui vuole mostrare che la vita ha un sapore migliore con una mente aperta. Le campagne che seguiranno saranno sempre una sfida all’ovvio, agli stereotipi e ai luoghi comuni.

L’esperienza di Heineken è diretta: azienda con oltre 80mila dipendenti in tutto il mondo, nel 2021 ha istituito un programma per identificare le cause del work/life imbalance, con un team dedicato alla condivisione delle migliori pratiche per rimettere in equilibrio i tempi di vita e lavoro.

