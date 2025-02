Chi è Rania Zeriri, la ex star olandese che chiede l'elemosina ad Avellino. La storia

Rania Zeriri, dal successo internazionale alle strade di Avellino. La storia

Da Avellino arriva una storia che fa riflettere, una ex star olandese, Rania Zeriri, cantante internazionale di successo, è finita in un tunnel buio che l'ha portata fino all'Irpinia, per motivi non noti e a una vita di stenti: ora vive per strada e chiede l'elemosina. Rania Zeriri, nata il 6 gennaio 1986 a Enschede, ha studiato spagnolo in Spagna e lavorato nell’animazione turistica, cantando negli alberghi. Il successo per lei è arrivato in Germania alla quinta edizione di "Deutschland sucht den Superstar" classificandosi quinta. La carriera musicale di Rania è iniziata con il singolo "Crying Undercover" nel 2008. Durante il talent tedesco ha affrontato alcune controversie, inclusa un'accusa di droga, che Rania ha sempre respinto con forza.

Ma l'evento che l'ha segnata è stato la morte della madre, in seguito al lutto ha lasciato i Paesi Bassi per arrivare in Italia. La sindaca di Avellino, Laura Nargi, si sta impegnando al fine di mobilitare l'azienda sanitaria locale per soccorrerla. "Non siamo rimasti indifferenti di fronte a questa emergenza – ha ammesso la prima cittadina al Corriere della Sera – ma è importante una risposta tempestiva e coordinata". D'altronde l'obiettivo principale dell'amministrazione "è sempre stato quello di offrire a Rania una via d'uscita dalla sua condizione di precarietà, coinvolgendo tutti gli enti preposti per costruire un percorso di recupero e reinserimento nella comunità".

Eppure sembra che la giovane non accetti di ricevere aiuti. "La storia di Rania - conclude la sindaca di Avellino - è la testimonianza di come ognuno di noi, nessuno escluso, possa vivere, a prescindere dalle condizioni di partenza, dallo stato sociale, dalla professione, dal successo, momenti drammatici e farsi sfuggire dalle mani il controllo della propria vita".