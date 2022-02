Rapina con coltello puntato. Donna al settimo mese perde il bimbo per lo choc

Rapina a Caserta, "Le chiavi della macchina o ti ammazziamo"

Una donna di Caserta ha perso il suo bambino, era al settimo mese di gravidanza. L'aborto spontaneo, secondo i medici, è stato una conseguenza del forte choc subito qualche ora prima, quando due giovani hanno tentato di rapinarla. "Dacci le chiavi dall'auto, altrimenti ti ammazziamo". Il coltello affilato - si legge sul Messaggero - era puntato al fianco. "Sono incinta, vi prego", aveva detto la donna con un filo di voce prima di svenire a terra. Quando si è girata facendo scorgere il pancione di sette mesi, i due rapinatori, poco più che maggiorenni, hanno sgranato gli occhi e sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Nella notte, però, - prosegue il Messaggero - la donna, incinta di 25 settimane, ha perso il bambino. Lo spavento per la rapina l'ha tormentata per tutte le ore successive. E così, la visita dal ginecologo ha svelato il peggio: il battito del figlio non c'era più. Purtroppo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Ha avuto un distacco di placenta e di conseguenza un aborto spontaneo. La minaccia di aggressione potrebbe aver procurato un dolore talmente forte da farla abortire.

LEGGI ANCHE

Green Pass abolito per tutti. Tra pochi giorni, c'è la data: eccola

Super Green Pass, obbligo over 50. Ma l'Erario non ha gli elenchi dei No Vax

Infermiera 26enne morta, schianto con l'auto: "Stremata dopo 2 turni di notte"