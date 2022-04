Red Ronnie, grazie a una medium parla con David Bowie

Red Ronnie parla con David Bowie grazie a una medium

Sonia Benassi è la medium che parla con David Bowie. Grazie alla canalizzazione, la donna sarebbe riuscita a stabilire un contatto con lo spirito del Duca Bianco, che le avrebbe dettato il testo di una canzone poi messo in musica dal marito di lei Massimo, in arte Boris Mayer.

Red Ronnie si è recato a casa della coppia, che gli ha spiegato come è avvenuta l’interazione con David Bowie. La canzone dettata da Bowie si chiama “Talk to me”. Massimo, il marito della medium ha raccontatp al giornalista di aver creato “questa atmosfera stranissima che mi è arrivata. Io non ho studiato musica, sono completamente autodidatta”.

L’esibizione è stata registrata e caricata sul canale YouTube di Red Ronnie. Dal video si leggono alcuni stralci del testo che David Bowie avrebbe ispirato alla medium Sonia Benassi. “Caro amico Massimo io e te siamo in stretto collegamento, uniti dal suono che viaggia costantemente nell’etere e basta veramente poco per percepirsi a vicenda. La musica è il tuo dono e il tuo dono permette a me di poter continuare a dare amore attraverso te e a attraverso e attraverso altre persone io desidero continuare a vivere nell’amore e nella musica”

Il post di Red Ronnie ha però suscitato reazioni contrastanti. Tra il pubblico c’è chi lo ha attaccato duramente e chi invece lo ha difeso, affascinato dalla pratica della canalizzazione.

