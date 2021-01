Reddito di cittadinanza, truffa da 123mila euro: 15 denunciati a Vicenza

Una truffa dal valore di circa 123mila euro per illeciti contro il reddito e la pensione di cittadinanza, blocco dell'elargizione e recupero di contributi illecitamente percepiti da 13 soggetti; 15 le denunce. I finanzieri del Comando provinciale di Vicenza, spiega una nota, nell'approfondimento di 15 distinte posizioni già in precedenza selezionate nell'ambito dell'attività di polizia economico-finanziaria, hanno individuato 12 casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza e 1 di illecita percezione di pensione di cittadinanza. E hanno quindi proposto all'Inps il blocco delle distinte posizioni controllate e il recupero delle somme erogate per un totale pari a 122.400 euro.

Tra coloro che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza senza averne diritto, il titolare di quote di proprietà su 26 immobili (7 fabbricati e 19 terreni), la presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, un’imprenditrice della vendita ambulante di piante e fiori, un legale rappresentante di un bar, alcuni proprietari di immobili, falsi affittuari e un pensionato che aveva fraudolentemente omesso di indicare tra i propri redditi le vincite di gioco online che, seppur esenti, costituiscono patrimonio. In tutti i casi è stata proposta all’autorità giudiziaria l’adozione di un provvedimento di sequestro delle somme indebitamente percepite.