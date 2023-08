Reggiseno come guinzaglio del cane. E così una turista evita la multa

Domenica scorsa, i tutori della legge si sono imbattuti in un paio di ospiti giunte appositamente da Mestre per ammirare, per la prima volta, lo specchio d’acqua dal colore fatato e dalla temperatura glaciale...

Che la Polizia locale del comando Cellina-Meduna fosse inflessibile lo dimostrano le decine di multe fatte nella settimana di Ferragosto agli automobilisti che si sono resi protagonisti di parcheggi selvaggi a Tramonti di Sopra, nella zona che porta alle celeberrime Pozze Smeraldine. Gli agenti non si sono, però, limitati a far rispettare, scrupolosamente, l’utilizzo consono delle aree di sosta, ma si sono occupati anche di altri aspetti decisamente meno tradizionali. Lo scrive il sito internet www.ilgazzettino.it.

Tra le verifiche anche quelle riguardanti l’utilizzo del guinzaglio per i cani che percorrono gli oltre due chilometri di strada forestale diretta alle Pozze e che richiedono anche un’ora di passeggiata in riva al torrente. Domenica scorsa, i tutori della legge si sono così imbattuti in un paio di ospiti giunte appositamente da Mestre per ammirare, per la prima volta, lo specchio d’acqua dal colore fatato e dalla temperatura glaciale, anche durante il passaggio dell’anticiclone.