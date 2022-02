Riciclaggio illecito di rifiuti, fatture false per 5mln: sequestrati 900mila €

Aprilia, 5 denunciati per i reati di emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta

I finanzieri del comando provinciale di Latina hanno dato esecuzione questa mattina a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una societa' di Aprilia operante nel settore del riciclaggio e dei suoi legali per un ammontare di circa 900mila euro.

Le indagini condotte dai finanzieri della tenenza di Aprilia e coordinate da Giuseppe Milano hanno permesso di ipotizzare un ingente e illecito risparmio d'imposta, che sarebbe stato conseguito tramite la creazione ad hoc di un appalto di servizi stipulato con una cooperativa pontina e l'utilizzo di fatture false, che ammonterebbero complessivamente a 5 milioni di euro.

Sono in totale 5 le persone denunciate nella qualita' di rappresentanti legali pro tempore della societa' e della cooperativa per i reati di emissione di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Tra i beni sequestrati, si elencano conti bancari, disponibilita' finanziarie e commerciali, cospicue somme di denaro contante, nonche' beni immobili e mobili, tra cui un'imbarcazione



