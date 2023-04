Ostia: eseguono uno sfratto e sfondano la porta, ma la casa è del questore

Eseguono uno sfratto e sfondano la porta, ma la casa è del questore

Sembra il plot di un film e invece è davvero successo. A Ostia (Roma), è stata sfondata per errore la porta di casa del questore Carmine Belfiore durante un'operazione di sfratto.

L'equivoco, come ha raccontato "Repubblica", ha avuto come protagonista una studentessa che voleva sgomberare l'appartamento ereditato dalla nonna e occupato dall'inquilino. Si è quindi presentata all'appartamento accompagnata dall'ufficiale giudiziaria, da un fabbro e, come da prassi, anche dalle forze dell'ordine e da un'ambulanza del 118.

Ha suonato al citofono ma non avendo avuto risposta, ha fatto entrare in azione il fabbro. La ragazza ricordava bene l'interno dell'abitazione ma non l'esterno e così dopo aver sfondato la porta, si è resa conto di aver sbagliato casa.

Appurato l'equivoco, la porta è stata rimessa a posto e l'ufficiale giudiziario ha proceduto allo sfratto dell'appartamento giusto.