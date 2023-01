Roma, identificato l'aggressore della turista a Roma: è un clochard polacco

Roma, è stato identificato grazie alle immagini registrate dalle telecamere l'uomo che ha aggredito la ragazza israeliana a capodanno

L’uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato per tre volte una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana alla stazione Termini a Roma, è stato identificato. Si tratta di un ragazzo origini polacche di 25 anni, da quanto si apprende non ha fissa dimora e avrebbe problemi psichici. Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio.

Al momento le ricerche stanno proseguendo anche lungo il Tevere, nelle zone a ridosso del fiume spesso frequentate dai clochard come dimore improvvisate.

Le parole della madre della ragazza accoltellata

Alla luce dei fatti la madre della ragazza accoltellata la sera di capodanno in un'intervista rilasciata al Corriere racconta: "Mia figlia Abigail ora sta bene ma è sotto choc, non vuole parlare di ciò che è successo a San Silvestro alla Stazione Termini, e rivivere quei momenti".

La donna ha visitato la figlia al Policlinico Umberto I dove è tutt'ora ricoverata nel reparto Chirurgia d'urgenza. Da Israele è arrivato anche il fidanzato della giovane, un 25enne: "Mia figlia ha subito un grande trauma adesso vuole solo dimenticare, non le va neanche di vedere la televisione in camera. Abbiamo avuto molta paura".