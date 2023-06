Roma, scontro tra Smart e Suv: morto bimbo di cinque anni, grave la sorellina

Scontro tra auto a Roma, muore bimbo di cinque anni

Un bimbo di cinque anni è morto in uno scontro tra auto a Casal Palocco, nella zona sud della capitale. L'incidente è avvenuto tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da un ventenne e con a bordo altri 4 giovani. Il bimbo era sull'utilitaria con la madre.

Grave anche la sorella di tre anni

E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio anche una bimba di tre anni, sorella del piccolo di 5 anni morto nell'incidente stradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma. Insieme a lei e' ricoverata la madre, una 35enne. Entrambe sono state trasportate in codice rosso dal 118.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero state una Smart ForFour, con a bordo la 35enne e tre bimbi, e un Suv Lamborghini condotto da un 20enne e con a bordo altri quattro giovani. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che stanno effettuando i rilievi. Il conducente del Suv sara' sottoposto, come di rito, ai test di alcol e droga.