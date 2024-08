Roma, spara alla moglie in macchina: 73enne confessa l'omicidio, fermato

Roma, spara alla moglie e la uccide: un uomo di 73 anni confessa l'omicidio a un tabaccaio. Fermato e condotto in caserma

Nella mattina di oggi, martedì 6 agosto, un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie a colpi di pistola alle porte di Roma, nella zona di Fonte Nuova. L'uomo le ha sparato mentre si trovavano in macchina, una Fiat Panda, poco dopo le 9 in via Palombarese 222, nelle vicinanze di un centro per anziani. Poco dopo, il 73enne è entrato in una tabaccheria e ha confessato l'omicidio. "Ho ucciso mia moglie", ha detto al tabaccaio che ha subito chiamato il 112. Sul posto i carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo che lo hanno fermato. Ora l'uomo si trova in caserma.

All'arrivo dei soccorritori del 118 per la donna non c'era più niente da fare. Il suo corpo era esamine all'interno della vettura. Il marito è in stato confusionale e, nonstante la confessione, la sua versione è al vaglio dei militari dell'Arma e dei pm romani. L'arma del delitto, una pistola, è stata sequestrata. Stando alle prime informazioni disponibili, marito e moglie erano residenti della zona ed entrambi italiani.