Roma, tenta di investire il prete antimafia Coluccia. Arrestato dalla scorta

Agguato a Don Coluccia, prete coraggio. 28enne bielorusso tenta di investirlo con lo scooter; arrestato

Paura ieri pomeriggio in via dell'Archeologia, nella periferia romana di Tor Bella Monaca, dove era in corso una marcia per la legalità con Don Antonio Coluccia, "prete coraggio", originario di Lecce che si impegna contro la criminalità organizzata e lo spaccio da ben 25 anni.

Il sacerdote è stato affiancato da un uomo in scooter che, dopo averlo riconosciuto, ha tentato di investirlo. L'uomo ha finito con il colpire un agente della sua scorta. I poliziotti hanno colpito l'aggressore con due proiettili all'avambraccio.

L'uomo, dopo essere stato fermato al termine di una colluttazione, è stato trasportato, insieme al poliziotto ferito, all'ospedale Casilino. Si tratta di un bielorusso di 28 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine.