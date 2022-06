Royal Family News: Pippa Middleton ancora incinta, le voce che agita i fan

La sorella di Kate, Pippa Middleton è in attesa del terzo figlio

Durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, la sorella minore della duchessa di Cambridge, Pippa Middleton è stata paparazzata avvolta in un abito verde, cui s'intravedeono le sue forme arrotondate. Dai radar del gossip londinese la socialite era sparita da un po', ora i tabloid inglesi potrebbero aver finalmente scoperto la causa.

Pippa con il suo abito di seta griffato Me+Em con corpetto arricciato e piccolo scollo a V, ha lasciato intravedere il pancione. Per la coppia è il terzo figlio, dopo Arthur e Grace Elizabeth, nata a marzo 2021. Soprattutto, il tre, si conferma perfetto e numero ereditario di discendenza per la famiglia Middleton. Con sorpresa però l'atteggiamento della stampa inglese, che solitamente è un uragano di dettagli su gravidanze royal&affini questa volta sembra quasi non aver dato peso alla notizia.

In special modo, i tabloid online hanno stranamente nicchiato sulla bomba paparazzata dai fotografi schierati, e non potendo evitare di parlare di lei, hanno preferito evidenziare solo la presenza della sorella minore di Kate Middleton con un diplomatico glowing. Quindi, non è stato fatto nessun accenno al fatto che sia incinta.

Chissà forse prima di scatenarsi vogliono attendere che sia la diretta interessata a farlo o con l'accorgimento di linguistica funzionalista glowing usato per le donne in gravidanza, vogliono far passare così la lieta novella. Mentre, diversi media francesi e americani, si sono scatenati nell'evidenziare la curva della pancia di Pippa Middleton incinta, palesemente. Ecco, quando basta solo una foto a confermare l'evidenza.

