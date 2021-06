Royal Family, nuova intervista scandalo: tocca al padre di Meghan Markle

Dopo quella di Harry e Meghan a Oprah Winfrey, un’altra intervista minaccia la serenità della Royal Family. Questa volta è il padre di Meghan a farsi avanti con una richiesta molto chiara: “Voglio vedere mia nipote Lilibet Diana”.

Thomas Markle si è anche spinto oltre, accompagnando la richiesta a una minaccia: se non gli permetteranno di far visita alla nipote, esporrà pubblicamente “i panni sporchi” della famiglia.

I rapporti tra Meghan e il padre si sono interrotti due giorni prima del matrimonio con il Principe Harry, nel 2018, in quanto l’uomo – oggi 76enne – si sarebbe accordato con un paparazzo per delle foto “rubate”.

L’attesa intervista con il padre di Meghan andrà in onda domenica 13 giugno sulla Tv Australiana, ma un trailer ha anticipato i contenuti più piccanti: Se non mi faranno abbracciare mia nipote me la prenderò davvero molto. Si vuole che esponga pubblicamente ‘i panni sporchi’? E’ la prima volta in assoluto che parlo di queste cose…”. L’uomo ha anche chiesto alla figlia di perdonare lo “stupido errore” che ha rovinato il loro rapporto e del quale afferma di essersi scusato “almeno 100 volte”.

“Sono molto felice di sapere che la mia ultima nipote sta bene: auguro il meglio a lei e a sua madre”. Tuttavia, pur vivendo vicino a figlia e genero, Thomas Markle non ha ancora incontrato nemmeno Archie, il primo figlio di Meghan e Harry, ed è quindi improbabile che la sua richiesta venga accolta ora.

“Meghan ha detto di ‘avermi perso’, ma non è così: io per lei ci sarò sempre, come è sempre stato. Mi scuso ancora per quanto è successo, ma non ho mai smesso di volerle bene. Non sono accordo con tutto quello che fanno i miei figli, ma questo non intacca il mio amore per loro”. Un amore che però non sembra granché corrisposto.