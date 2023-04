Runner ritrovato morto in un bosco: forse ucciso da un orso killer. Il caso

Runner trovato morto in un bosco in Alto Adige, la scientifica sta effettuando i rilievi

Tragedia nei boschi di Caldes, in val di Sole, in Trentino Alto Adige: un uomo è stato trovato morto, si sospetta per mano di un animale selvatico, probabilmente un orso. Il runner era uscito ieri pomeriggio per una corsa e non ha fatto più rientro a casa.

Ora i carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia. Sul posto si è recato anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti assieme al dirigente della protezione civile Raffaele De Col.

Gli abitanti di Caldes in val di Sole danno per scontata l'aggressione da parte di un orso. Da tempo si parla di avvistamenti in zona. Solo un mese fa l'aggressione in valle di Rabbi di un escursionista da parte dell'esemplare Mj5. "Vi sono state aggressioni ad animali di allevamento nell'ultimo mese, tra cui una pecora sbranata a margine dell'abitato di Caldes lo scorso 19 marzo", raccontano in paese ai cronisti. "Ci sono state diverse aggressioni nella zona. Bisognava solo attendere la morte di una persona", questo il commento amaro.