Saldi estivi rinviati? Decisione unanime delle regioni. Ecco quando ci saranno

Il coronavirus ha rovinato i piani anche a chi aspettava i soliti saldi estivi. Un'occasione per comprare qualche indumento in meno, a qualche euro in più. Come riporta Pambianco, la conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, ha infatti stabilito di posticipare i saldi estivi al primo agosto 2020. La decisione, si legge anche su Ansa, nasce da una “sollecitazione degli assessori alle attività produttive ed è motivata dalle necessità derivanti dalla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e dalle conseguenti misure”. Bonaccini ha poi scritto ai presidenti di Regioni e Province autonome invitandoli a “dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”.

La notizia è stata accolta con soddisfazione da Federazione moda Italia-Confcommercio, il cui presidente, Renato Borghi, ha parlato di “scelta responsabile, nell’interesse del mantenimento della data unica nazionale, che premia la volontà espressa a larga maggioranza dalle aziende rappresentate e i nostri sforzi atti a promuovere l’indirizzo più sentito”. Del resto, su oltre 4mila imprese di tutta Italia sentite dall’organizzazione di rappresentanza, il 94% si era detto contrario alla data prevista del 4 luglio per l’avvio dei saldi estivi. La soluzione preferita dalla gran parte delle aziende è risultata la posticipazione (52%), seguita dalla sospensione dei saldi (29 per cento). Solo l’8% ha chiesto di anticiparli. Il 6% voleva, infine, mantenere la data del primo sabato di luglio.