Salento choc, 12enne violentata da animatore del villaggio turistico

"Violentata nel villaggio turistico da un animatore". Salento, la denuncia di una turista 12enne

Una ragazza di 12 anni, originaria del Lazio e in vacanza nel Salento con la famiglia, ha denunciato di essere stata vittima di violenze sessuali da parte di un animatore di un villaggio turistico sulla costa adriatica. La denuncia è ora sotto indagine dei carabinieri di Melendugno. L'incidente è stato segnalato mercoledì 10 luglio, dopo che la giovane ha confidato gli abusi alla madre e alla zia.

La famiglia ha immediatamente chiesto l'intervento di personale medico per verificare i sintomi della ragazza, compatibili con un'aggressione sessuale. È stata poi portata in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure e supporto psicologico, attivando il cosiddetto "protocollo rosa" per le vittime di violenza.

Dopo le cure iniziali, la ragazza e i suoi genitori sono stati accompagnati in caserma per aiutare gli investigatori nelle indagini. I carabinieri hanno raccolto i filmati delle telecamere di sicurezza del villaggio e hanno sequestrato gli indumenti intimi della ragazza e altri oggetti per ulteriori analisi.

Nei prossimi giorni verranno raccolte le dichiarazioni della ragazza e sarà interrogato il membro dello staff sospettato. Intanto, la giovane è tornata in ospedale per proseguire il supporto psicologico nella "stanza rosa" di un centro antiviolenza.