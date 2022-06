Salerno, scivola e precipita, morto un runner durante una gara di trail

Un runner è morto a Salerno, fatale l'ultimo chilometro della gara

Tragedia a Salerno: un 47enne è precipitato lungo un pendio durante una gara di trail nei monti ebolitani. Il corpo è stato ritrovato nella notte dai vigili del fuoco, dopo ore di ricerche. L'uomo era uno dei partecipanti alla manifestazione nel comprensorio del di Eboli.

Durante le fasi finali dell'evento, percorrendo l'ultimo chilometro, era sparito: come è stato scoperto più tardi, era scivolato lungo un pendio, finendo cento metri più giù. La caduta non gli ha dato scampo. Gli organizzatori della manifestazione avevano subito diramato l'allarme ai carabinieri che lo hanno allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania, iniziando le ricerche già dalla mezzanotte di ieri.

Questa mattina durante una battuta di ricerca, i tecnici hanno rinvenuto un reperto che li ha indirizzati in una zona sotto alcune pareti, ultimo tratto previsto dalla gara. Vista l'impervietà della zona, il regolamento dell'evento raccomandava prudenza (cioè di non correre) e proprio in quella zona è scivolato.

Il corpo è stato rinvenuto un centinaio di metri più giù, lungo il pendio, dai tecnici del Soccorso alpino insieme ai volontari del Soccorso montano Dedalo di Giffoni Valle Piana. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal magistrato competente per la rimozione della salma, sono iniziate le operazioni di recupero. Alle operazioni hanno partecipato anche la Protezione civile Eboli, i vigili del fuoco e i carabinieri di Eboli.