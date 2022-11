Salmonella nella salsiccia, ennesimo prodotto richiamato dal Ministero

Salmonella nella salsiccia, il Ministero della Salute richiama dal mercato il prodotto "Bartoloni"

Il Ministero della Salute, lunedì, ha richiamato per rischio microbiologico la salsiccia stagionata del marchio Bartoloni Salumi. Il motivo della segnalazione? Come si può leggere sul sito salute.gov.it, è la non conformità microbiologica per “presenza di salmonella spp”, un tipo di batterio che può causare intossicazione alimentare.

Il lotto “incriminato” è quello di produzione del 13 settembre 2022, e la sede dello stabilimento è quella della frazione di Fogliano Spoleto, in provincia di Perugia. La data di confezionamento della salsiccia stagionata ritirata è del 23/09/2022, mentre la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (Tmc) è il 23/05/2023. Le confezioni commercializzate sottovuoto, da 2 chili circa, sono state successivamente vendute anche sfuse presso i vari punti vendita.

Il Ministero della Salute emette settimanalmente dei nuovi richiami alimentari quando c’è un rischio per la salute associato ad un prodotto alimentare. Come in ogni caso di richiamo, il Ministero avvisa chiunque abbia acquistato tale prodotto di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita.

La contaminazione può avvenire in qualsiasi momento del processo di produzione degli alimenti, quindi è importante prendere le dovute precauzioni per evitare di mangiare cibi contaminati; in particolare, i sintomi dell’avvelenamento da salmonella includono crampi addominali, diarrea, febbre e vomito.