Salvini, polemica con Barilla: “Insetti? Mangiateli voi". Replica: mai detto

Salvini, è polemica con Barilla sull'uso di insetti nella pasta come fonte di proteine

Anche Barilla, storica azienda alimentare, è finita nell'occhio del ciclone, e dei tweet, di Matteo Salvini. In un post del ministro e vicepremier, infatti, viene pubblicato un filmato che apre la discussione sull’uso alimentare degli insetti, e che si conclude con una domanda per gli utenti: “Gli insetti sono diventati d’interesse anche in Europa, come fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale. E tu, che ne pensi?”. Il video è stato girato dalla Fondazione Barilla e non dalla società che produce la pasta.

Sicuramente sappiamo che cosa pensa della questione il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che non ha perso tempo per commentare lo spot con un tweet tagliente:

“Gli insetti sono fonte di proteine… E tu cosa ne pensi?”

Che potete mangiarveli voi. pic.twitter.com/fuS7GCrG3b — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2022

La replica di Barilla al video - e a Salvini - sull'uso di insetti nella pasta

Il commento del leader della Lega non è passato inosservato al gruppo Barilla che ha prontamente replicato: "In merito ad alcuni commenti apparsi sul web e su alcune testate, vorremmo precisare che non abbiamo annunciato il lancio di nessuna pasta né di nessun prodotto realizzato con farina di insetti, nemmeno abbiamo alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano".

Del resto, sembrerebbe che anche la maggioranza degli italiani consideri gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e non li porterebbe mai a tavola, come emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in riferimento all’annuncio della Barilla di non voler produrre pasta con farina di insetti.

Il video, che è stato da alcune ore rimosso, era stato messo in rete da Fondazione Barilla, l'ente che – a dire il vero – si occupa di promozione del territorio e di comportamenti virtuosi, e non - come precisato sopra - di produrre materialmente la pasta.