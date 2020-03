Salvini torna ad attaccare le Sardine. "Via i dl sicurezza? Siete marziani"

Salvini torna ad attaccare le Sardine che sono sulla nave Ong: "Marziani"

In tempi di coronavirus, si trova anche spazio per la polemica via Social, come fanno Matteo Salvini e le Sardine. Il leader della Lega ha condiviso un video delle Sardine a bordo della nave Ong Mare Jonio. "L'Italia è preoccupata per l'emergenza sanitaria e le Sardine? Chiedono di cancellare i decreti sicurezza...marziani!". Pronta la replica di una delle leader del gruppo, Jasmine Cristallo: "L'Italia è preoccupata per l'emergenza sanitaria e lei si occupa di quello che fanno le Sardine?" E ancora, Donnoli rincara la dose. "Benvenuto su Marte, dove un signore prende soldi dagli italiani da 25 anni e deve ancora spiegare i 49 milioni".

Le Sardine sono anche impegnate nella vicenda Catania, dove il gruppo è stato commissariato per "infiltrazioni con Pd e Cgil". Sulla vicenda interviene Gulisano, il siciliano sul banco degli imputati e considerato "irricevibile" dai leader bolognesi. "Dietro la loro scelta - spiega al Fatto Quotidiano - non sembra esserci un movimento democratico, ma una oligarchia basata su rapporti di amicizia".