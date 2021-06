Saman Abbas, si accelera sull'estradizione del cugino

Saman Abbas scomparsa, attesa per il procedimento di estradizione in Italia di Ikram Ijaz, cugino di Saman, arrestato lo scorso 30 maggio a Nimes in Francia

Il 28enne è stato fermato mentre tentava di raggiungere alcuni parenti in Spagna. E' indagato nell’inchiesta per omicidio aperta dalla procura di Reggio Emilia sulla scomparsa della 18enne pachistana. Nella giornata di ieri, 8 giugno, si sono intensificati i contatti tra gli investigatori italiani e quelli d'Oltralpe grazie all'intermediazione del Servizio di cooperazione internazionale della polizia criminale del ministero dell'Interno, allo scopo di ridurre il più possibile i tempi per la consegna dell’indagato alle autorità italiane. Ikram Ijaz, in base alle ricostruzioni, è uno dei tre uomini – assieme allo zio e a un altro cugino di Saman – che la sera del 29 aprile è stato ripreso dalle telecamere dell’azienda agricola dove lavorava il padre della ragazza. Per gli investigatori gli strumenti che si vedono nel video sono serviti a scavare una fossa nel terreno per nascondere il corpo della ragazza la cui morte, ipotizzano gli inquirenti, è avvenuta la notte successiva.