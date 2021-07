Saman, fidanzato: "Sarei morto anch'io". Il cugino andrà in tribunale

Saman Abbas, il cugino arrestato in Francia e estradato in Italia vuole essere sentito dagli inquirenti. La procura chiede l'incidente probatorio per il fidanzato

Ikram Ijaz sarà ascoltato venerdì dalla sostituta procuratrice di Reggio Emilia e dai carabinieri. Intanto continuano le ricerche, ancora senza esito, a distanza di due mesi dalla sparizione, della 18enne pachistana che secondo gli inquirenti è stata uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio islamico combinato. Lo zio sarebbe l'esecutore materiale dell'omicidio che, stando alle testimonianze del fratello minore della ragazza confermate anche durante l'incidente probatorio delle scorse settimane, l'avrebbe strangolata. Alle ricerche oltre alle unità cinofile del Canton Ticino già operative si uniranno, dalla prossima, altre 4 unità cinofile della polizia tedesca specializzate nella ricerca di cadavere.

"Saman mi manca troppo, volevo sposarmi con lei". Sono le parole del fidanzato di Saman, Saqib, ospite a Dritto e Rovescio su Rete4. "A casa della mia famiglia il 27 gennaio è andato il padre di Saman - ha raccontato il ragazzo - ha detto che la mia famiglia doveva parlare con suo me e se non avessi lasciato Saman tutta la famiglia e io saremmo morti. La mia famiglia aveva tanta paura. Se Saman avesse paura della sua vita tornando a casa? Sì, il 27 aprile sente che lo zio dice che quando sarebbe arrivata a casa l'avrebbe uccisa. Io le ho detto vai subito dai carabinieri, le ho detto di non andare a casa perché lo sai che la tua famiglia è fatta così ma lei aveva bisogno dei documenti".





"Se fossi andato a casa con lei? Sarei morto anche io - ha affermato Saqib. Il 30 aprile l'ho sentita per l'ultima volta e mi ha detto che aveva troppo paura, paura per la sua vita. Se lei pensasse che potessero ucciderla? Era un rischio grande che potessero ucciderla. Mi manca troppo Saman, alla sera la mattina, il pomeriggio sempre, 24 ore, mi manca sempre!". La procura ha chiesto l' incidente probatorio per Saqib. La pm Laura Galli intende raccogliere, per cristallizzarla ai fini del processo, anche la sua testimonianza.