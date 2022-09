Saman, la madre al figlio 17enne: "È successo. Non sei un bimbo puoi capire"

Saman, l'intercettazione della madre: il cerchio si stringe

Il caso Saman è arrivato ad un punto di svolta dopo l'intercettazione del padre della ragazza scomparsa da Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, che di fatto ha ammesso l'omicidio della figlia. La giovane pachistana si era ribellata a un matrimonio combinato: dall’ottobre 2020 aveva chiesto aiuto ai servizi sociali. Per i pm - si legge sul Corriere della Sera - la ragazza è stata uccisa dallo zio Danish con il concorso di 2 cugini e dei genitori che sono ora in Pakistan. Adesso, ad aggiungersi agli indizi chiave c'è anche un'intercettazione della madre della ragazza, che parla così all'altro figlio di 17 anni.

La donna - prosegue il Corriere - viene ascoltata in un colloquio di 13 minuti con il secondogenito, il 30 agosto 2021. Seppur cauta — gli investigatori sospettano che lei immagini di essere controllata — dopo che sente la voce del ragazzo si lascia andare. "Tu non sai niente di lei?", chiede con tono retorico «riferendosi — notano i carabinieri — ai comportamenti tenuti da Saman». Ecco che la madre parla di quella notte dopo la quale "tuo padre e anche io siamo a letto" intendendo così di soffrire, "di stare male". E ancora: "Non sai?... Anche di lei non è che non sai... È successo ciò che è successo, anche tu lo sai figlio mio, non sei un bimbo, sei giovane e comprendi". Sconvolto dai sensi di colpa, il 17enne si confida così con la madre: per aver riferito che la sorella era fidanzata "ora mi sto pentendo...". Nazia, allibita, replica: "Ti stai pentendo? Anche tu sei diventato pazzo!".