San Severo, imprenditore spara al suo operaio dopo una lite sui pagamenti

San Severo, operaio trovato morto in un cantiere

Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni, operaio edile, è stato trovato in un cantiere a San Severo, in provincia di Foggia. Secondo quanto accertato è stato ucciso ma non è ancora chiaro se mediante un'arma da fuoco o un oggetto contundente reperito nell'area (un martello o un ferro). Sull'episodio indagano i carabinieri. La vittima è un italiano di San Severo. I carabinieri stanno cercando di accertare anche se l'uomo lavorava nello stesso cantiere oppure altrove.

San Severo, si costituisce il datore di lavoro: omicidio dopo un litigio per un pagamento

Si è costituito nella caserma dei carabinieri l'ex datore di lavoro dell'operaio edile di 57 anni ucciso a San Severo, in provincia di Foggia, e trovato senza vita in un cantiere. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono nel tentativo di ricostruire il quadro delle motivazioni che hanno portato al tragico gesto. Si parla di un litigio nato per un pagamento. L'operaio chiedeva di ricevere poche centinaia di euro.