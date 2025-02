San Valentino, dai luoghi iconici ai borghi segreti: dove passare il più romantico dei weekend

San Valentino, dove passare il più romantico dei weekend

In occasione di San Valentino, il Continente si trasforma in un mosaico di emozioni, dove ogni città diventa palcoscenico di romance, tra eleganza imperiale, atmosfere bohemien e scorci da favola. Dalle capitali iconiche ai borghi segreti, questo itinerario svela dieci destinazioni per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature: luoghi in cui il passato dialoga con la modernità, i fiumi disegnano promesse e i panorami si fanno complici di baci indimenticabili.

Preparatevi a un viaggio sentimentale tra terrazze fiorite, valzer viennesi, lucchetti appesi e dolcezze da assaporare a due… Perché l’Europa, quando si tratta d’amore, sa ancora incantare come nessun altro luogo al mondo.

Parigi

Passeggiare lungo le rive della Senna e perdersi tra le stradine di Montmartre. Ma anche scambiarsi un bacio sulla cima della Tour Eiffel e immortalarsi con una foto davanti al muro dei "Ti amo", nella piccola piazza Jehan Rictus. Parigi è sempre un'ottima idea per una vacanza romantica. La "Ville de l'amour" (e "de la bonne cuisine") è la meta di milioni di coppie innamorate che la scelgono per quella sua atmosfera elegante e bohémien.

Budapest

Conosciuta come la "Parigi dell'Est" per quel suo essere divisa da un fiume e adagiata su una collina, la capitale ungherese è annoverata tra le più belle città sul Danubio. In un susseguirsi di ponti sospesi, tra castelli, edifici religiosi e suggestive terme, Budapest è una delle mete più gettonate per una fuga di San Valentino dagli amanti della cultura e del buon vivere. Imperdibile la crociera serale sul Danubio.

Vienna

Passeggiare nei giardini del Castello del Belvedere o "regalarsi" un giro in carrozza nel centro storico della città. E ancora, festeggiare San Valentino con una fetta di Sachertorte e ammirare il panorama dalla ruota del Prater (che gira sin dal 1897). Annoverata tra le città più vivibili del mondo, la capitale austriaca è quest'anno "festeggiata speciale" grazie agli eventi in programma per il 200esimo anniversario della nascita del valzer Johann Strauss.

Bruges

Una "cartolina fiamminga "in cui vicoli, canali, piazze e palazzi, sembrano usciti da un dipinto di Jan van Eyck. Inserita dall'UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’Umanità, Bruges è tra le città più romantiche delle Fiandre. Per San Valentino è d'obbligo una passeggiata fino al Ponte dell’amore, un ponticello di pietra nascosto tra le case, dietro il Castello di Gruuthuse, con il vicino Lago dell’amore.

Lisbona

Ammirare il tramonto dal Castello di Sao Jorge e assaporare la magia della luce lusitana dal Miradouro di Santa Luzia, avvolti in un abbraccio di azulejos bianchi e blu. La capitale del Portogallo è il luogo ideale per passeggiate mano nella mano tra cortili appartati e vecchie funicolari. E se la giornata comincia in uno dei cafè storici, davanti a un bica (espresso) e un pastéis de nata, deve concludersi in uno dei tanti locali che propongono le struggenti note del fado.

Helsinki

La capitale del Paese più felice del mondo non può che essere tra le mete più ambite per un weekend di San Valentino, complici le lunghe ore di buio e l'atmosfera delle piccole case riscaldate dai camini e illuminate da centinaia di lucine. Tra quartieri hipster, musei di design e saune vista mare, Helsinki si conferma tra le città più cool d'Europa. Non lasciate la città senza prima aver strofinato il naso della statua di Havis Amanda: si avrà fortuna in amore.

Praga

Assistere a uno spettacolo al Reduta Jazz Club, luogo leggendario frequentato da presidenti e musicisti di fama mondiale, e ammirare il tramonto dalla collina di Petřín. La capitale della Repubblica Ceca ammalia con quel suo fascino fiabesco. Tra gli angoli più belli l’isola di Kampa sulla Moldava dove attraversare il Ponte dell’Amore che porta il carico di centinaia di lucchetti appesi alle sue griglie dagli innamorati.

Verona

E' stata il teatro della storia d'amore di shakespeariana memoria tra Romeo e Giulietta. Tra una tappa in uno dei suoi caffè storici, una passeggiata mano nella mano tra le vie del centro storico e un romantico tramonto da Castel San Pietro, Verona si conferma una delle destinazioni perfette per una fuga romantica. Non lasciate la città senza prima essere saliti sulla Torre dei Lamberti e senza esservi scattati una foto sul Pozzo dell'Amore.

Venezia

Penultima tappa del nostro viaggio nel Vecchio Continente è Venezia. Dalle passeggiate al tramonto lungo la Fondamenta Zattere a un giro in gondola fino al campanile di San Giorgio Maggiore, la "Serenissima" si conferma tra le città più romantiche del mondo, forte anche dei natali dati a Casanova, il più celebre degli amatori. Da non perdere la vista della città dall'altana del Londra Palace Venezia, 5 stelle che dal 1853 si staglia su Riva degli Schiavoni.

Roma

Terminiamo a Roma il nostro viaggio di San Valentino in Europa. La "città Eterna" si conferma the place to be per i più romantici grazie a un ventaglio di esperienze per un weekend indimenticabile: da una passeggiata nel Roseto comunale all'immancabile monetina lanciata nella Fontana di Trevi fino, ancora, alla vista mozzafiato che regalano le sue terrazze. Da provare il tour in vespa sulle orme di Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze Romane.