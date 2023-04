Sanità, liste d'attesa infinite: come ottenere subito una visita senza pagare

Il diritto di avere una visita medica (senza pagare)

Leggo quanto segue e, per il momento, senza commentare. "Ecografia sì, ma solo a pagamento. 'Basta, il Cup disinforma i pazienti'". Il titolo de Il Resto del Carlino. "Dopo un intervento oncologico - si legge - due jesini, padre e figlio, si devono sottoporre ad ecografie di controllo periodico ogni sei mesi, si presentano al Cup con apposita impegnativa su cui è indicata la priorità B (controllo da svolgere entro 10 giorni), ma si sentono dire che non c’è alcun posto in tutta la Regione, se non a pagamento. Dovrebbero sborsare 270 euro ciascuno (per le tre ecografie necessarie)".

Domanda: a quante persone è accaduta e accade tuttora questa comunicazione? Però se si viene informati che la legge tutela il paziente, indipendentemente da quello che dice l'operatore del CUP, ecco qual è il risultato.

Forse non tutti sanno che, se l’ospedale non riesce a garantirti una visita specialistica entro massimo 30 giorni o un esame diagnostico entro massimo 60 giorni, puoi pretendere di ottenere la stessa prestazione in regime intramoenia senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al normale ticket. Questo è un diritto garantito dalla legge, ma spesso poco conosciuto.

Ecco come usufruire di questo diritto: alla prenotazione della visita specialistica o diagnostica, chiedi la data in cui la prestazione verrà effettuata e il tempo massimo di attesa previsto dalla legge; se la data supera i limiti previsti o non viene indicata alcuna data, significa che la lista d’attesa è bloccata e la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi stabiliti; a questo punto, hai il diritto di chiedere di ottenere la stessa prestazione in regime intramoenia senza pagare alcun costo aggiuntivo rispetto al ticket; scarica per compilare l’istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria.

Questo modulo è disponibile sul sito dell’ASL o presso gli uffici dell’ASL stessa. Come avere una visita medica in intramoenia senza pagare? (laleggepertutti.it) Devo ringraziare il mio amico Giuliano per avermi messo a conoscenza di questa possibilità ergo la prossima volta (speriamo non ce ne sia bisogno) sappiamo che avremo una data certa per avere la nostra prestazione ticket-gratuita. Sono sempre del parere che l'essere umano non è come un'autovettura che puoi parcheggiare in officina ed occupartene quando hai tempo. E come diceva il grande Gordon Gekko in Wall Street: “Il bene più prezioso che io conosca è l'informazione: come ottenerla, come utilizzarla”.