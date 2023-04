Sanità, niente più ricette cartacee: in Liguria basterà la tessera sanitaria

Addio alle ricette cartacee in farmacia: arriva la svolta in Liguria

Quante volte vi sarà capitato di entrare in farmacia per ritirare dei medicinali e scoprire che “senza ricetta non si possono avere”? O che bisogna consegnare la ricetta “rossa” se vogliamo la detrazione fiscale? O peggio, trascorrere ore nella sala d’aspetto del proprio medico di base in attesa che ci firmi quella ricetta, tra una visita e l’altra.

Ecco, d’ora in poi non succederà più, almeno in Liguria, perché non sarà più necessario presentarsi in farmacia con la ricetta cartacea “rossa” o “bianca” che sia. Basterà avere con sé la propria tessera sanitaria. In questo modo, il farmacista di turno potrà visionare tutte le prescrizioni attive per l’utente in questione fino a un eventuale revoca.