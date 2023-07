Santanchè, bugie al cda Visibilia sul fidanzato Kunz. Non era un indipendente

Santanchè, quei silenzi all'assemblea dei soci sul compagno Kunz...

Il governo Meloni deve fare i conti con i vari casi giudiziari in corso che riguardano membri dell'esecutivo e persone di peso del partito della premier: FdI. Tra questi c'è la spinosa vicenda Santanchè, la ministra del turismo è indagata insieme al compagno Kunz e altre persone per bancarotta e falso in bilancio nell'inchiesta della Procura di Milano sulle società Visibilia e Ki Group e le operazioni finanziarie che le riguardano. Nella storia di uno di questi gruppi, Visibilia, c’è anche una curiosa situazione che coinvolge Daniela Santanchè e il suo compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. Il quale è stato eletto nel consiglio di amministrazione della società quotata come indipendente. Anche se all’epoca era già il compagno della ministra del turismo.

La relazione tra Santanchè e Kunz la svela il 15 aprile 2016 Dagospia. Il 2 giugno scorso Sallusti ha sposato Patrizia Groppelli. Ovvero l’ex moglie di Kunz. Il nome dell’attuale direttore di Libero è già comparso nella vicenda. Era infatti usufruttuario della D1 Partecipazioni, a cui Visibilia concesse un finanziamento nonostante la situazione non florida dei conti del gruppo.