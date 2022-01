Sassoli, camera ardente in Campidoglio: da Mattarella a Draghi l'ultimo saluto

In Campidoglio la camera ardente di David Sassoli, presenti numerosi parlamentari e cittadini

In Campidoglio, a Roma, è stata allestita la camera ardente di David Sassoli, presidente del parlamento europeo ed ex giornalista, morto a 65 anni l’11 gennaio, dopo una malattia legata al sistema immunitario e un mieloma. Il feretro, arrivato questa mattina intorno alle 10.30, resterà a Roma fino alle 18.00. Mentre nella giornata di domani, venerdì 14 gennaio, sono attesi i funerali di Stato. Ad accogliere l'ex giornalista il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio.

IL SINDACO DI ROMA ROBERTO GUALTERI ACCOGLIE LA SALMA ASSIEME AI FAMILIARI

Successivamente, in mattinata l'omaggio anche delle massime cariche istituzionali: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi, seguiti dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati. All'appello non è mancato il leader della Lega Matteo Salvini e il pentestellato Giuseppe Conte.

GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Tra la folla presenti anche Antonio Tajani e i capigruppo di Fi Paolo Barelli e Annamaria Bernini, ma anche altri parlamentari come Andrea Cangini. Tra i numerosi esponenti del Pd sono giunti, oltre al segretario Enrico Letta, Luigi Zanda, Graziano Delrio, Stefano Ceccanti, Walter Verini Andrea Marcucci, Franco Mirabelli, Andrea Giorgis Barbara Pollastrini, Alberto Losacco, Gianni Cuperlo, Beppe Fioroni. Anche Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Stefano Fassina, Marco Follini, Sergio Cofferati.

All'appello non è mancata anche una folta delegazione di Italia Viva guidata da Matteo Renzi, Ettore Rosato, e dai capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone ha reso omaggio alla salma del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Renzi e gli altri parlamentari di Italia Viva si sono poi intrattenuti a lungo a salutare i familiari di Sassoli ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Omaggio anche del ministro della Salute Roberto Speranza e di una delegazione di parlamentari di Leu, guidati dal capogruppo e Federico Fornaro e da Pier Luigi Bersani. Tanti anche i cittadini in fila per rendere omaggio all'ex presidente del parlamento europeo David Sassoli.

Dall'Europa invece, il vice presidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, aprendo i lavori della commissione dell'Europarlamento per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ha così commentato questo giorno di dolore: "Vorrei esprimere a nome della Commissione le nostre condoglianze per la perdita" del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Siamo obbligati a continuare il lavoro istituzionale ma in questi momenti difficili i nostri pensieri sono vicini alla sua famiglia".