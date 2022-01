Ue, morto David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo aveva 65 anni

Ue, David Sassoli morto. Disfunzione del sistema immunitario

David Sassoli è morto nella notte a causa del rapido peggioramento del suo quadro clinico. Il presidente del Parlamento europeo aveva 65 anni ed era malato gravemente. Era ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, a causa di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. La notizia in un tweet del portavoce, Roberto Cuillo. "Sassoli è deceduto all'1.15. La data e il luogo dei funerali saranno comunicati nelle prossime ore", scrive Cuillo. Solo ieri in Italia si era diffusa la notizia della sua malattia. Figlio d'arte, visto che il padre era pure giornalista e per questo si era trasferito a Roma, Sassoli aveva studiato nella capitale, frequentando il liceo classico Virgilio e poi la facoltà di Scienze politiche La Sapienza di Roma. Non ha terminato gli studi universitari perché ha iniziato molto giovane l'attività di giornalista.

Ha lavorato al quotidiano Il Tempo, all'agenzia di stampa Asca, nella redazione romana de Il Giorno, e poi è stato assunto in Rai nel 1992. Anche la sua formazione politica comincia da giovane, frequentando ambienti dello scoutismo, poi nella Rosa Bianca, associazione di cultura politica che riuniva gruppi di giovani provenienti dall'associazionismo cattolico (Aci, Fuci, Acli), e negli anni '80 partecipa all'esperienza della Lega Democratica, un gruppo di riflessione politica animato da Pietro Scoppola, Achille Ardigò, Paolo Prodi, Roberto Ruffilli. Sposato, due figli, tifoso della Fiorentina, è tra i fondatori di Articolo 21. Tre mandati da europarlamentare, l'ultimo dei quali culminato con l'elezione a presidente dell'assise di Strasburgo, dopo una carriera da giornalista ricca di riconoscimenti e traguardi.

