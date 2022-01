Morte David Sassoli, il cordoglio del mondo politico italiano e internazionale

Draghi: "David Sassoli, straordinaria passione civile e capacità d'ascolto"

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il suo "più sentito cordoglio per la morte del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli". "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità. Queste doti - dice Draghi - gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, della sua capacità di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali".

Von der Leyen: "Profondamente addolorata per la perdita di un grande europeo e caro amico"

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si e' detta "profondamente addolorata per la terribile perdita di un grande europeo e orgoglioso italiano", il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "David Sassoli e' stato un giornalista compassionevole, un presidente eccezionale del Parlamento europeo e, prima di tutto, un caro amico", ha scritto su Twitter la presidente. "I miei pensieri sono con la sua famiglia. Riposa in pace, caro David", ha concluso von der Leyen

Michel: "Europeo sincero e appassionato, già ci manca"

"Sono triste e commosso per la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Europeo sincero e appassionato, ci manca gia' il suo calore umano, la sua generosita', la sua cordialita' e il suo sorriso. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Sassoli, il portavoce: "Durante la pandemia ha mantenuto il parlamento europeo aperto"

Stamattina nel corso di Non Stop News su RTL 102.5, con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro è intervenuto Roberto Cuillo, portavoce di David Sassoli - presidente del Parlamento europeo - morto nella notte per una disfunzione del sistema immunitario. Sassoliera ricoverato dal 26 dicembre nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone.

"David Sassoli si è trovato a fronteggiare forse la più grande crisi europea e mondiale dopo la Seconda guerra mondiale. Lo disse anche nel discorso d'investitura dopo la sua elezione al Parlamento europeo. Sentiva il suo compito più importante: riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini, di ritornare all'ordine dei valori fondativi dell'Unione europea - nata per creare una comunità di uomini e donne che uscivano dalla maceria dopo la guerra e fondata su valori come solidarietà, cooperazione, pace.

Dentro la vicenda della pandemia ha guidato il Parlamento Europeo mantenendolo aperto: è stata la sfida più importante soprattutto perché in quel momento il Parlamento doveva essere aperto. C'era da approvare, condividere, proporre una legislazione che potesse aiutare i cittadini europei in un momento difficile della loro vita", ha raccontato Cuillo.

Letta: "Ha cambiato l'Europa, lascia una traccia indelebile"

"Lascia un'eredità enorme nel campo dell' impegno a favore dei diritti e della democrazia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ricordando al Tg1 il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, scomparso nella notte. "Nel momento più incredibile della storia del nostro continente - ha ricordato Letta - è riuscito con forza ma con la sua determinazione e con la sua gentilezza a convincere tutti a tenere aperto il Parlamento Europeo. Non era semplice, non era scontato. Riuscì a trovare tutte le possibilità tecniche per tenerlo aperto. Ha cambiato l'Europea, ha cambiato la storia del nostro continente. E' stata una persona che ha cambiato la storia Europea, cambiato la democrazia europea e lascia una traccia indelebile nella storia Europea e ovviamente della storia dei democratici italiani ed europei".

Gentiloni: "Tante risate insieme, ultimo suo messaggio sui valori e la democrazia"

David Sassoli "aveva il dono della chiarezza, parlava molto chiaramente, teneva ai valori. La sua ossessione di far funzionare il Parlamento europeo non era organizzativa, ci teneva a far sapere che l'Europa è basata sulla democrazia, sul voto dei cittadini, se no non funziona l'Europa. Aveva una grandissima umanità, una risata esplosiva, contagiosa. Ci siamo fatti un sacco di risate in questi due anni a Bruxelles -ha spiegato il commissario Ue- Avevamo perso tutti e due le primarie per fare il sindaco di Roma, lui meglio di me, ridevamo di tante cose. Ci mancherà". Per Gentiloni, "la bolla di Bruxelles, l'isolamento, ha bisogno di democrazia e di cittadinanza, cui David teneva enormemente. La sua empatia, la sua capacità di rapporto con le persone semplici era un antidoto a questo isolamento. Il suo messaggio fondamentale riguarda i valori di libertà, partecipazione e democrazia come base dell'Unione europea. Senza democrazia non c'è Unione europea, diceva David. Dobbiamo ricordare questo messaggio".

Zingaretti: "Ciao David, hai tenuto alta la bandiera Ue nel mondo"

"La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione. È una perdita per l'Italia e per l'Europa di un grande presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell'Unione. Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare". Così, su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Speranza: "Indelibile suo sorriso gentile e determinato"

"Ciao David. Il tuo sorriso, al tempo stesso gentile e determinato, rimarrà indelebile. Grazie di tutto". Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un tweet in merito alla scomparsa del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, morto oggi all'età di 65 anni.

Lega Ue: "Rattristati, ci stringiamo ai famigliari"

La scomparsa di David SASSOLI è "una notizia che ci rattrista. Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa" del presidente del Parlamento Europeo, "stringendoci ai suoi familiari e alle persone care in questo doloroso momento". Lo scrive via social la delegazione della Lega al Parlamento Europeo.

Pedro Sanchez: "Un amico progressista e un grande difensore dei valori europei"

Il presidente del governo spagnolo ha commentato su Twitter con tristezza la scomparsa nella notte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Un amico progressista, un grande difensore dei valori europei, che negli ultimi anni ha lavorato con costanza per una Ue piu' unita e sociale durante la pandemia", ha scritto Sanchez che poi in italiano ha scritto: "tutto il mio affetto per la famiglia e gli amici di David".

Stoltenberg: "Una voce forte per cooperazione Nato-Ue"

"Cordoglio per la morte di David Sassoli, una voce forte per la democrazia e la per cooperazione Nato-Ue. Le mie piu' sentite condoglianze ai suoi cari, al Parlamento europeo e all'intera famiglia dell'Ue". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.Garcia Perez: "Devastata da perdita amico e collega"

"Devastata dalla perdita del mio amico e collega David Sassoli, un grande presidente del Parlamento europeo, un europeo appassionato e impegnato e una persona davvero cordiale. Le mie piu' sentite condoglianze alla sua famiglia e al Partito democratico". Lo scrive in un tweet la presidente del gruppo S&d al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez.

Gelmini: "Perdiamo una figura che ha inorgoglito il nostro paese"

"La prematura scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David SASSOLI, mi addolora profondamente, e colpisce al cuore tutto il mondo politico e istituzionale nazionale e comunitario. SASSOLI, dopo una grande carriera da giornalista, aveva scelto la politica e aveva scelto l'Europa come suo primario impegno per la collettività. In questi anni, a prescindere dagli schieramenti di appartenenza, si era fatto apprezzare per il suo equilibrio, per il suo stile, per il suo anteporre il dialogo e il confronto ad ogni possibile divergenza. Lo avevo incontrato qualche mese fa a Bruxelles in occasione di una mia missione istituzionale, avevo trovato un uomo entusiasta del suo lavoro, intento a contribuire alla rinascita del continente in questi anni bui di pandemia e di difficoltà economiche. Con la morte di SASSOLI perdiamo una figura che ha inorgoglito il nostro Paese. Sincero cordoglio alla sua famiglia". Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Renzi: "uomo appassionato e europeista convinto"

"Ricordo David Sassoli come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Riposi in pace". Lo scrive su facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Di Maio: "Brillante e altruista, credeva nei valori europei"

"Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La morte del presidente David Sassoli ci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook in merito alla scomparsa di David Sassoli, morto oggi all'età di 65 anni. Letta: ha cambiato l'Europa, lascia traccia indelebile

Meloni: "Scompare un uomo onesto e un avversario leale"

"Una gran brava persona, un avversario leale, un uomo onesto". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ricorda David Sassoli, il presidente del consiglio europeo scomparso nella notte a 65 anni. "A nome del partito dei Conservatori e Riformisti europei e di Fratelli d'Italia - evidenzia Meloni - esprimo sincere condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica".Borrell: "Grande dolore, riposa in pace amico mio"

"La scomparsa di David Sassoli è un grande dolore. Perdiamo un politico di valore ma soprattutto un amico, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, prima nel giornalismo e poi nelle istituzioni come presidente del parlamento europeo. Riposa in pace, caro amico". Così in un tweet in italiano l'Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in merito alla scomparsa del presidente del Parlamento Ue David Sassoli, morto oggi all'età di 65 anni.