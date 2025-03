Sciopero 8 marzo, per la Festa della donna si fermano trasporti, sanità e scuola: orari e fasce di garanzia

Sciopero 8 marzo 2025: si fermano scuola, sanità, trasporto ferroviario e locale

Sono diversi i settori coinvolti nello sciopero generale di sabato 8 marzo. L'agitazione di 24 ore indetta dai sindacati Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Cub, Usi-Cit e Flc Cgil e organizzata in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti delle donne riguarderà non solo i trasporti ma anche salute e istruzione.

Sciopero dei treni 8 marzo 2025

Sabato è in programma uno sciopero del trasporto ferroviario nazionale e locale. Si fermano quindi Trenitalia, Italo e Trenord. I viaggiatori sperimenteranno rallentamenti sulla linea o cancellazioni dalle 21:00 del 7 marzo fino alle 21:00 del giorno successivo.

Per sabato sono previste due fasce di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Trenitalia assicura poi il regolare traffico di alcuni treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali, invece, si deve guardare agli elenchi in base alla Regione. Per informazioni potete consultare l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità o chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Sciopero dei mezzi 8 marzo 2025

La mobilitazione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale dovrebbe essere meno intensa. Non dovrebbero esserci interruzioni significative alla circolazione di tram, bus e metropolitana a Milano, Roma, Napoli o Torino. A Genova il personale di Amt si fermerà dalle 21:00 dell'8 marzo alle 5:00 del giorno successivo. Possibili disagi negli areoporti per lo sciopero proclamato da Usi-Cit per tutta la giornata di sabato.

Sciopero sanità 8 marzo 2025

L'8 marzo si fermerà in parte anche il settore della sanità. Saranno comunque garantite le prestazioni essenziali per il pronto soccorso così come per i reparti di degenza, chirurgia d'urgenza, terapia intensiva e rianimazione. Possibili sospensioni invece per le visite non urgenti o programmate.

Sciopero scuola 8 marzo 2025

Flc Cgil ha indetto uno sciopero per il personale di scuola, università, ricerca, Alta formazione artistica e musicale (Afam) e della formazione professionale per "sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diseguaglianze di genere e a promuovere i diritti delle donne nel contesto lavorativo e sociale"