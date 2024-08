Sciopero dei balneari, oggi ombrelloni chiusi. Si ferma pure il Papeete: spiagge in tilt

Sciopero degli ombrelloni, rischio caos nelle spiagge alla vigilia di Ferragosto

Confermato lo sciopero dei balneari, oggi per due ore gli ombrelloni in moltissime spiagge italiane resteranno chiusi. Una serrata "gentile", come l’ha definita Antonio Capacchione, il presidente del sindacato dei balneari che ha promosso la mobilitazione: due ore, dalle 7.30 alle 9.30, con i grandi parasole chiusi per protestare contro l’immobilismo della destra al governo. L'esecutivo studia una norma per fine agosto, ma per riaprire un canale con l’Europa dovrà dare il via libera alla legge Bolkestein. La premier Meloni parla di "gare inevitabili". A settembre la Commissione europea è pronta a portare l’Italia di fronte alla Corte di giustizia dell’Ue: i giochi si stanno per chiudere. E questa volta a Roma toccherà pagare. Soldi e tanti.

La presidente del Consiglio ha scelto di affidarsi al ministro Raffaele Fitto per capire come gestire il dietrofront. Con un’indicazione: bisogna riattivare il negoziato con Bruxelles e portare qualcosa a casa. Senza un accordo, infatti, l'Italia - prosegue La Repubblica - rischia grosso. Nel luglio di quest’anno arriva il boccone più amaro per i balneari: la Corte di Giustizia Ue stabilisce che ai concessionari non è dovuto alcun indennizzo per "le opere non amovibili realizzate nell’area concessa". Si arriva allo sciopero di due ore di oggi, proclamato da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti.

Il presidente del Sib invoca l’applicazione della legge Draghi, che almeno prevedeva un indennizzo per i concessionari che non ottenevano il rinnovo, e una forma di prelazione. Da Bruxelles in questi giorni è arrivata solo una laconica conferma secondo cui "la Commissione europea è in stretto contatto con le autorità italiane per discutere possibili soluzioni". "Per quanto riguarda lo sciopero, noi aderiremo - spiegano dallo staff del "Papeetebeach" - manterremo gli ombrelloni chiusi fino alle 9.30". Tutto vero, quindi. E forse - riporta La Repubblica - non è finita qui. Un altro simbolo della destra balneare, il Twiga, è tentato dalla serrata dell’ombrellone, a sentire la reazione della ministra Santanché: "Il Twiga sciopera? Lo scopriremo solo vivendo", risponde al cellulare la titolare del Turismo del governo Meloni, Daniela Santanché.