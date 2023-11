Sconto fra tre auto: due morti e dieci feriti. Conducente positivo alcol test

Tragedia a Milano, scontro fra auto: due morti e dieci feriti

Tragedia nella notte di Halloween a Milano. Due morti e diversi feriti in un incidente tra tre auto questa mattina verso le 5.20 in viale Forlanini, nella direzione dell'aeroporto di Linate. Secondo le prime ricostruzioni, un auto a velocità sostenuta avrebbe causato un tamponamento con le due vetture che la precedevano. I deceduti sono il guidatore e il passeggero di una delle auto, uno è morto sul posto e l'altro al San Raffaele. Al momento non si sa chi fosse alla guida. L'incidente è avvenuto circa all'altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. Secondo quanto scrive l'Adnkronos, sarebbe positivo all'alcol test il guidatore che ha provocato il primo dei due tamponamenti in via Forlanini a Milano. L'uomo sarebbe un giovane di circa venticinque anni, residente nel comune di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano.