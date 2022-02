Scuola, la app anti bullismo. Un sms anonimo avvisa direttamente il preside

Scuola, la app anti bullismo. Il messaggio sparisce dopo 5 secondi

Per la lotta al bullismo è arrivato un nuovo metodo che sembra parecchio efficace, visto che già 400 scuole in Italia hanno deciso di adottarlo. Si tratta di una app che permette alla vittima di mantenere l'anonimato e a chi di dovere di poter intervenire prontamente. "Luca R. mi bullizza da mesi", "Paolo della III B ha molestato la mia amica nel bagno", "Balbetto, i miei video girano per tutta la classe". Appena cinque secondi - si legge su Repubblica - e il messaggio, inviato alla scuola, scompare. Sul cellulare della vittima non resta traccia. Ma il tutto arriva direttamente al preside. Al progetto Convy School hanno già aderito in tantissimi. La maggior parte in Calabria, Sicilia, Puglia.

"Ora - spiegano gli ideatori del programma a Repubblica - con la app si sentono liberi, tutto avviene via messaggio, il loro mezzo di comunicazione, e la tutela assoluta della privacy". La app, spiega Giovanna Chiesa, Ceo di Convy, "è nata dalla mente di Valerio Pastore, esperto di sicurezza informatica e crittografia militare. Uno strumento molto semplice per sensibilizzare i ragazzi, aiutare loro a confidarsi e le scuole a intervenire".

LEGGI ANCHE

Vaccini, Green Pass illimitato ma non per tutti. Scade a chi ha preso il Covid

Molestie scuola, "Mandami la foto del seno se vuoi il 6". Insegnante nei guai

Pensioni: aumenti degli assegni fino a 700 euro nel 2022. Ecco a chi e come