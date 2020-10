Scuola, "Niente guanti per maneggiare il materiale didattico"

"Il comitato tecnico scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti". È quanto scrive il ministero dell'Istruzione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale dedicata alle domande e alle risposte per il rientro a scuola in sicurezza. La pagina viene aggiornata costantemente.

In particolare, alcuni utenti hanno chiesto al ministero se "il personale docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli).

"Il comitato tecnico scientifico, - si legge - rispondendo ad un quesito del ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani".