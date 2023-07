Scuola: recupero dei debiti entro il 31 agosto, poi la precisazione

Debiti scolastici entro il 31 agosto

I debiti scolastici vanno recuperati entro il 31 agosto. Una circolare del ministero dell'Istruzione e del Merito ricorda il limite entro cui svolgere gli esami di riparazione invitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti formativi entro la fine di agosto e non oltre.

Questo termine è già previsto dal decreto Fioroni del 2007 , finora però nella prassi è stata concessa una tolleranza fino alla prima settimana di settembre per lo slittamento degli “esami di riparazione”, purché fossero entro l’inizio delle lezioni. Ora il ministero chiede di avere a disposizione tutti i risultati del recupero dei debiti per la fine di agosto come previsto dalla norma.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare trasmessa dal ministero dell'Istruzione e del Merito il 15 giugno, nella sostanza anche quest'anno la scadenza sarà prorogata fino all'8 di settembre. Il ministro Valditara ha motivato così la decisione presa di proseguire con la vecchia consuetudine: "Per venire incontro alle necessità organizzative e garantire la serenità degli istituti scolastici e delle famiglie”