Senago, finito il murale per Giulia Tramontano. "Creato un giardino per lei"

Omicidio Senago, la comunità dedica a Giulia Tramontano uno spazio del "ricordo". Il murale è un'opera di Elio Luca Coia e Mary Cunzolo

Da degrado a bellezza, da tragedia a ricordo e rinascita: il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Giulia Tramontano, la donna incinta di sette mesi uccisa per mano del fidanzato Alessandro Impagnatiello, è stato completamente trasformato. Il progetto, nato dall'idea di un residente di Senago, Roberto Esposito, lo street artist Elio Luca Coia, in arte Zak e le decoratrice Mary Cunzolo, ha preso vita nel giro di poche settimanale, diventano un "piccolo giardino in ricordo di Giulia", spiega Esposito a Local Team. Su una parere del murale, spiega Local Team, sono stati scritti i nomi di Giulia e del figlio Thiago, mentre sull’altra ci sono due dipinti, uno raffigurante com’era Giulia, l’altro come avrebbe dovuto essere, dopo la nascita del suo bimbo.

Omicidio Senago, intervista a Roberto Esposito, uno dei promotori del murale per Giulia Tramontano