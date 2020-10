Senato, la Casellati cerca postini super professionali: bando da 175 mila euro

Maria Elisabetta Alberti Casellati, cerca postini. Ma non semplici portalettere, la presidente del Senato ha fatto pubblicare un annuncio che non lascia spazio ad equivoci. Per aggiudicarsi l’appalto - si legge sul Fatto Quotidiano per il servizio di recapito da e per gli uffici del Senato: in palio 175 mila euro. Nessuna improvvisazione, nemmeno sul look: il servizio se lo aggiudicherà la ditta in grado di garantire la massima professionalità e il massimo decoro.

“Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato, regolarmente e direttamente impiegato dalla ditta affidataria e in possesso di doti di correttezza e riservatezza”, si legge nell’annuncio curato dall’Ufficio del cerimoniale della Casellati. Che ha pensato proprio a tutto: i suoi postini dovranno essere rintracciabili in ogni momento e quindi avere in dotazione un cellulare di servizio; dovranno poi conoscere a menadito l’urbe ed essere ovviamente provvisti di tutti i permessi per accedere o rientrare in centro. Di rigore giacca e cravatta, altrimenti niente da fare.